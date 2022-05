Neue Pächter im Restaurant Blau-Weiß – ihre Spezialität ist der Zwiebelrostbraten

Plus Das Restaurant beim Tennisklub NTK Blau-Weiß in Neu-Ulm ist wieder besetzt. Die neuen Pächter wollen mit deutscher Küche und modernen Einflüssen punkten.

Die Vereinsgaststätte des Neu-Ulmer Tennisklubs NTK Blau-Weiß hat seit diesem Monat neue Pächter. Ulis Salvatore Lo Cicero und seine Frau Christina, beide Anfang 30, wagen damit den Sprung in die Selbstständigkeit. War das Restaurant im Steinhäulesweg unter dem Vorgänger Pino bislang für gute italienische Küche bekannt, soll es sich nun mit deutschen Gerichten und internationalen Einflüssen einen Namen machen. Es soll gar "den besten Zwiebelrostbraten der Stadt" geben.