Neue Rutschen im Donaubad sind fast fertig: Eröffnungstermin steht fest

Vor einem Jahr schon sollten die neuen Rutschen im Donaubad fertig sein. Lieferengpässe und gravierende Schäden verzögerten den Bau. Jetzt steht die Eröffnung bevor.

Aus November 2022 wurde erst Februar 2023, dann Frühjahr, dann Sommer und irgendwann wollte man schon gar nicht mehr nachfragen. Die Meldungen über die Verzögerungen beim Bau der neuen Rutschen im Donaubad in Neu-Ulm scheinen nun aber endgültig ein Ende zu nehmen. Denn, für Samstag, 18. November, ist ab 9 Uhr die Eröffnung für Badegäste vorgesehen, wie die Geschäftsführung des Freizeitbades am Freitagabend mitteilte.





Demnach seien die Arbeiten an den neuen Rutschen in den vergangenen Wochen gut vorangekommen. Bei einem Abnahmetermin mit dem Schweizer Rutschenhersteller hätten bis auf wenige, kleinerer Mängel der Abschluss fast aller Arbeiten festgestellt werden. Einige letzte Arbeiten seien noch zu erledigen. Doch der Betrieb könne ohne Einschränkungen aufgenommen werden, heißt es.

Rutschen-Testphase im Donaubad in Neu-Ulm hat schon begonnen

Parallel dazu habe bereits eine Rutschen-Testphase begonnen. Diese werde benötigt, um die Technik sowie das Personal bestmöglich auf den Regelbetrieb vorzubereiten. Denn die vier neuen Rutschen samt der zwei neuen Gebäudeteile und jede Menge neu verbauter Technik müsse in die Ablaufpläne der Aufsicht, der Reinigung sowie in die technische Wartung und Kontrolle eingearbeitet werden. "Das wird uns die kommenden zwei Wochen noch sehr in Atem halten", wird Geschäftsführer Jochen Weis in einer Mitteilung zitiert. Er und Mit-Geschäftsführerin Sabine Gauß sehen "die neuen Rutschen endlich auf die Zielgerade einbiegen". Die Vorfreude darauf sei groß, was sich aus zahlreichen Anfragen von Badbesuchern in den vergangenen Wochen und Monaten ablesen lasse.

Grund für die Verzögerungen seien zunächst Lieferengpässe beim Material gewesen. Hinzu wären Mängel bei der Bauausführung durch Subunternehmen gewesen, für die jedoch die Schweizer Firma als Generalunternehmerin haftet. Es seien langwierige Verhandlungen gefolgt, an denen neben der Donaubad GmbH und der Rutschenfirma auch die Rechtsberater beider Seiten, das Gebäudemanagement der Stadt Ulm und die Spitzen der städtischen Verwaltungen beteiligt waren.

Donaubad: Gesamtkosten für neue Rutschen belaufen sich laut Plan auf 3,5 Millionen Euro

"Alle, die selbst gebaut haben, wissen, wie schwierig es werden kann, sobald Probleme beim Bau auftreten. Das ist bei uns nicht anders, nur dass es bei uns nicht nur um viel Geld, sondern auch um die Sicherheit unserer Badegäste geht", so die Donaubad-Geschäftsführer. "Niemand hat ein größeres Interesse als wir, die Rutschen-Sanierung schnellstmöglich zu einem guten Ende zu bringen." Auch das sei ein Grund gewesen, warum man schließlich einen Vergleich mit dem Bauunternehmen gesucht habe und drei bauliche Gewerke aus dem Vertrag herausgelöst und selbst beauftragt hat.

Laut Plan belaufen sich die Gesamtkosten der Rutschen auf 3,5 Millionen Euro. 1,44 Millionen Euro zahlt der Bund aus einem Fördertopf, den Rest die Städte Ulm und Neu-Ulm. Wie hoch die Mehrkosten sind, die durch die Baumängel entstehen, ist unklar. Fest steht, dass die mehrfache Verschiebung der Eröffnung die Städte Geld kostet.

Die beauftragte Firma solle entsprechend in die Pflicht genommen werden, hatte das Donaubad Anfang April mitgeteilt. Durch die Verzögerungen hätten die Besuchszahlen in den vergangenen Monaten niedriger gelegen als geplant. "Vertraglich sind wir aber abgesichert", erklärte in der damaligen Mitteilung Geschäftsführerin Sabine Gauß. "Neben einer Vertragsstrafe wegen der verspäteten Eröffnung werden wir auch einen Schadensersatz einfordern."

Langfristig erhoffen sich die Städte von den vier neuen Rutschen einen Schub für das Donaubad und deutlich steigende Besucherzahlen. Freuen sich sich Badegäste ab 18. November auf die Wettkampfrutsche "Swuush", die Turborutsche "Fast Break", die 131 Meter lange Abenteuerrutsche "Crazy Fake" und die Familienrutsche "Rainbow River". (AZ)