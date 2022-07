Neue Rutschen im Donaubad versprechen spektakuläres Vergnügen

Lokal Ulm und Neu-Ulm wollen ihr Freizeitbad noch attraktiver machen. Das lassen sie sich einige Millionen kosten. Doch die Badegäste bekommen dafür einiges geboten.

Im Donaubad geht es vom Herbst an rasant abwärts - und das ist keineswegs negativ gemeint: Das Spaßbad erhält vier neue Rutschen, die teilweise spektakuläre Badeerlebnisse versprechen. Dafür wurde ein Schweizer Unternehmen angeheuert, das auf der ganzen Welt Spaßbäder aufrüstet. Das lassen sich die beiden Städte Ulm und Neu-Ulm eine Menge Geld kosten - und wenn die Kassen wieder besser gefüllt sind, wollen sie möglicherweise noch zwei weitere Röhren dazu bauen lassen.