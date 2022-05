Neue Stadtschreiberin wird am 13. Mai im Edwin-Scharff-Museum vorgestellt

Die Schriftstellerin Julia Kulewatz wird für drei Monate in Neu-Ulm wohnen, am kulturellen Leben teilnehmen und ein Buch über ihre Eindrücke schreiben.

Am 1. Mai war es so weit, Julia Kulewatz, die neue Stadtschreiberin in Neu-Ulm, bezog ihre Wohnung in der Innenstadt. Die kommenden drei Monate wird die Erfurter Schriftstellerin in Neu-Ulm verbringen, die Stadt auf sich wirken lassen und an zahlreichen Veranstaltungen teilnehmen. Ihre Erlebnisse und Eindrücke wird sie schließlich in einem Buch verarbeiten, das im Frühjahr 2023 erscheinen soll.

Offiziell wird Kulewatz am 13. Mai im Edwin-Scharff-Museum vorgestellt. Der Autor Florian L. Arnold führt durch die Veranstaltung, musikalisch untermalt wird der Abend von Yannick Sartorelli mit dem Kontrabass. Der Eintritt ist frei, eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

Katrin Albsteiger freut sich auf "Entdeckungsreise" der neuen Stadtschreiberin

Bei einer persönlichen Begegnung konnte sich Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger (CSU) bereits mit Kulewatz bekannt machen. "Ich freue mich sehr, dass Julia Kulewatz nun in der Stadt ist und sich hier gewissermaßen auf Entdeckungsreise begeben wird", sagte Albsteiger. Besonders gespannt sei sie darauf, welchen Blick die Schriftstellerin auf Neu-Ulm haben werde, so die Oberbürgermeisterin.

Kulewatz ist nunmehr die zweite Neu-Ulmer Stadtschreiberin nach Constance Hotz, die 2019 anlässlich des 150-jährigen Bestehens der Stadt vier Monate in Neu-Ulm verbrachte und ihre Erfahrungen in dem Buch "Neu-Ulm liegt am Meer" niederschrieb. Kulewatz erhält in den kommenden Monaten ein monatliches Stipendium von 1500 Euro, um ihrer Arbeit nachgehen zu können. Von Mai bis Juli ist sie nun "integraler Bestandteil des Neu-Ulmer Kultur- und Stadtlebens", wie die Stadt mitteilt. Sie werde zahlreiche öffentliche Termine wahrnehmen, außerdem werde es mehrere Veranstaltungen mit ihr geben.