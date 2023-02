Neue Therapieangebote im ukrainischen Begegnungscafé Clara

In der Anlaufstelle für Geflüchtete im Wiley startet eine Gruppe für belastete Erwachsene. Möglich wird dies durch Fördergelder aus der Uno-Flüchtlingshilfe.

Die Betreiber des Cafés Clara im Wiley beschreiten neue Wege. Eine therapeutische Gruppe für Kinder und ihre Eltern gab es bereits Ende des vergangenen Jahres. Dies wurde vom Verein "Psychosoziales Zentrum für traumatisierte Geflüchtete Neu-Ulm" initiiert. Die Betroffenen haben im Rahmen dessen kompetente Begleitung von zwei – selbst aus der Ukraine stammenden – Psychotherapeutinnen erhalten. Nun startet eine Gruppe für belastete Erwachsene. Eine therapeutische Gruppe für Jugendliche ist im Anschluss in Planung.

Hilfe für traumatisierte Geflüchtete aus der Ukraine

Zudem begleiten die Psychotherapeutinnen traumatisierte ukrainische Geflüchtete in intensiveren Einzeltherapiestunden. Möglich gemacht wird dies durch Fördergelder der Uno-Flüchtlingshilfe und des Deutschen Kinderhilfswerkes. Doch bis die Gelder fließen, sind Übergangsangebote nötig.

So wird dienstags und mittwochs unter Anleitung von studierten Künstlerinnen gemalt. Bis Ende des Jahres haben die Angebote in der Lincolnstraße in einem Gemeinschaftsraum der Nuwog stattgefunden, unweit vom Café Clara (auch im Wiley). Jetzt ist er im "Café Alma" (DRK-Quartierstreff in Wiblingen). Freitags gibt es ein Betreuungsangebot für die Kinder, die Jugendlichen sind im Jugendhaus „Die Wache“, wo Therapeutin Nicole schnell sieht, wo Hilfe nötig ist.

Seit April 2022 ist das von Lebenswert, dem Bildungs- und Sozialwerk der Friedenskirche betriebene Café Clara im Wiley eine beliebte Anlaufstelle für geflüchtete Menschen aus der Ukraine. Dort unterstützen Sozialpädagogen und ehrenamtliche Helfer die Geflüchteten in gemütlicher Atmosphäre bei Antragstellungen und Jobsuche oder begleiten Arztbesuche und Behördengänge. 350 Familien hat man hier schon geholfen. (AZ)