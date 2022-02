Neue Umkleidegebäude für Vereine: Wann nimmt der Ärger ein Ende?

Plus Während es beim SV Offenhausen gut aussieht, ist die Lage beim Holzschwanger SV verfahren. OB Katrin Albsteiger sagt: "Das Kind ist in den Brunnen gefallen."

Die geplanten neuen Umkleidegebäude für den SV Offenhausen und den Holzschwanger SV werden im Bauausschuss des Neu-Ulmer Stadtrats allmählich zum Dauerthema. Das Gremium befasst sich bereits seit Jahren mit dem Thema. Verzögerungen sorgen für Ärger bei den Vereinen wie bei den Stadträtinnen und Stadträten. Sie beklagen zudem mangelnde Transparenz seitens der Verwaltung. Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger ( CSU) räumte ein, dass Fehler gemacht worden seien. Wie geht es nun mit den Bauvorhaben der Vereine weiter?