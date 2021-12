Neue Umkleiden für Neu-Ulmer Vereine: SPD bringt die Nuwog ins Spiel

Plus Der Ärger um die erneuten Verzögerungen in Holzschwang und Offenhausen reißt nicht ab. Jetzt meldet sich die SPD-Fraktion mit einem Vorschlag zu Wort.

Es sind keine riesigen Bauvorhaben und doch warten der SV Offenhausen und der Holzschwanger SV schon seit Jahren darauf: auf die neuen Umkleidegebäude der Vereine auf ihren Sportanlagen. Kürzlich stellte sich heraus, dass sich die Bauvorhaben erneut verzögern. Nachdem bereits die Neu-Ulmer CSU-Fraktion in dieser Sache Druck gemacht hat, meldet sich nun auch die SPD-Fraktion zu Wort. Die Genossen bringen die Nuwog ins Spiel.