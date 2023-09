Neuer Ärger wegen Grünen-Wahlevent: Hat Kabarettist Springer überzogen?

"In, aus seiner Sicht für Kabarettisten üblich, pointierten Art habe

er die Faktenlage dargelegt" . . . .



. . . . die für ihn - wenn so geäußert und von mir richtig verstanden

auf Aiwanger bezogen eindeutig so ist:



. . . . . ein "Lügner, Populist" und "ekliger Neo-Nazi",

ein "unzivilisierter, verkommener Mensch"



Lassen wir mal außer Betracht, dass man jemanden doch wohl nur

dann als Lügner bezeichnen kann /darf, wenn dieser nachgewiesen

bewußt Wahrheitwidriges geäußert hat, so finde ich es schändlich

und im Übrigen als exemplarisch beleidigend, eine Person (wer es

auch immer sei) in aller Öffentlichkeit / Wahlveranstaltung als ver-

kommen zu beschimpfen.



Wer sowas von sich gibt, gilt für mich nicht als Kabarettist (kann

sich jeder nennen) - übrigens "sehr renommiert" lt.Frau Reichenauer -

in welchen Kreisen ? - sondern reiht sich nach meinem Empfinden

unter die Krakeeler / Aufheizer ein - als verbaler Steinewerfer . . . .



(Ironie am Rande: Lt. Lena Motzer - Grüne - trete Springer für

"Menschlichkeit" ein . . . . . . )

