Neu-Ulm

14:34 Uhr

Neuer Bäcker in Neu-Ulm: Das ist im Ex-Dreihäupl geboten

Nobel In der Bäckerei in der Bahnhofstraße wird wieder gebacken: Nun gibt es dort albanische Back- und Konditoreiwaren.

Plus Ziemlich genau ein Jahr, nachdem die Neu-Ulmer Traditionsbäckerei schließen musste, gibt es dort wieder Brezeln. Allerdings auf die albanische Art.

Von Oliver Helmstädter Artikel anhören Shape

Schick sieht's aus in der neuen Bäckerei Nobel samt angeschlossenem Café. Was Ladenbau, Einrichtung und Beleuchtung angeht, steht die Bäckerei Nobel den größeren Ketten in nichts nach. Nur das Angebot ist etwas Exotischer.

Den Namen Nobel hat Shensidin Qenaj gewählt, weil er international klingt. Sowohl in seiner Muttersprache Albanisch als auch auf Deutsch, habe jeder Mensch bei diesem Begriff positive Gedanken. Vergangenen Samstag eröffnete Qenaj, der bereits in Augsburg eine Bäckerei führt, seinen neuen Standort. Er will sowohl die albanische Gemeinde in Ulm/ Neu-Ulm ansprechen als auch Schwaben auf den Geschmack von seinen Backwaren bringen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen