Neuer Club in Neu-Ulm: Das "Gold" will mit feiner Livemusik punkten

Der neue Club "Gold" will die Augsburger Straße in Neu-Ulm zum musikalischen Hotspot machen. Was die Macher dort alles planen.

"Man braucht Mut", fasst Rolf Goggelmann die Initiative von "Gold"-Initiator und Macher Niko Baur und seinem für den gastronomischen Teil zuständigen Partner Vasilos "Billy" Petropoulos zusammen. Auch Goggelmann, bekannt als Dichter "Rok Zak", ist einer der Mutigen – er ist der Programmplaner und künstlerische Leiter fürs "Gold". Alle drei beweisen den Mut, etwas Neues zu wagen, sich aber auch nicht aus der Bahn werfen zu lassen durch die lange auferlegte Auszeit während der Pandemie.

Der kleine Livemusik-Club "Gold" in Neu-Ulm beweist einen guten Monat nach Eröffnung weiterhin Mut: Bands aus nah und fern bestücken das ambitionierte Programm des Clubs in der Augsburger Straße 53. Doch nach mehr als 30 Tagen ist man gewissermaßen noch in der Testphase. Nach coronabedingt langer Schließzeit und ungewissen Öffnungsperspektiven müssen sich die Abläufe noch einpendeln, das Publikum sich wieder ans "Reindürfen" gewöhnen. "Es war ein guter Start", sagt Baur, "die Akzeptanz ist sehr gut, auch wenn durchaus noch Luft nach oben ist."

Top-Konzerte in engmaschigem Programm

Luft nach oben heißt für den Keller-Club, den man durch eine fast versteckte Tür im Eingangsbereich des Gebäudes erreicht, eine Auslastung von 120 Gästen. Die sollen erreicht werden mit Auftritten wie denen am Donnerstag und Freitag dieser Woche. So konnte das Gold-Team das italienische Frauenduo "I'm not a Blonde", eine punkige Elektro-Art-Pop-Formation, gewinnen. Die beiden waren auch schon in der Vorgänger-Location, dem legendären Ulmer "Hudson", zu hören und zu erleben. Jede Live-Performance ist auch etwas für die Augen, besticht nicht nur durch den Sound, sondern auch durch Licht und Kostüm. Besonders funktioniert das in kleinen Veranstaltungsorten wie eben dem "Gold", wo das Publikum den selten gewordenen Luxus genießt, ganz nah an der Musik dran zu sein, in fast schon heimeliger Atmosphäre.

Der Österreicher Fuzzman kommt nach Neu-Ulm

Die wird sich auch diesen Freitag einstellen können, wenn Fuzzman auftritt. Der Künstler aus Österreich hat einen festen Fankreis und sein neues Album verkündet Notwendiges: "Endlich Vernunft". Herwig Zamernik alias Fuzzman schreibt "Lieder, die zum Schönsten und Tröstlichsten gehören, das derzeit an deutschsprachigem Pop zu haben ist", schreibt die österreichische Wochenzeitung Falter. Und was sagt der Veranstalter: "Es ist reines Glück, ihn bei uns zu haben", so Goggelmann. "I'm not a Blonde" und Fuzzman, zwei Top-Konzerte in enger Folge – im "Gold" soll auch weiterhin Programm sein.

Wer auf der Website des Clubs nachschaut, entdeckt dort ein feines Who-is-Who der Indieszene, von "Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen" bis zur Berliner Band Pictures. Clubs wie das "Gold" sind dank Corona selten geworden. Angetrieben von Leidenschaft und Eigenmitteln könnte der Club ein Ort werden, der Freunde, Entdecker, einstige "Hudson"-Fans und allgemein Musikfreunde anziehen wird.

Info: Am 19. Mai gastiert "Culk" mit der charismatischen Sängerin Sophie Löw im "Gold".