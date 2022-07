Neuer Mieter im Venet-Haus: Landratsamt zieht ins Schneider-Geiwitz-Gebäude

Auf die Wirtschaftskanzlei Schneider Geiwitz & Partner folgt in Neu-Ulm das Landratsamt. Wie die Planungen für die Büroräume im markanten Bau aussehen.

Das Venet-Haus gilt als prägendstes und exquisites Bürogebäude in Neu-Ulm. Bisher ist dort die Wirtschaftskanzlei Schneider Geiwitz & Partner untergebracht, doch sie wird einen Neubau am Ulmer Donauufer beziehen. Nun hat der Eigentümer einen neuen Mieter gefunden: das Landratsamt. Gerät die deutschlandweit bekannte Großkanzlei beim Neubau unter Druck?

Der Neubau von Schneider Geiwitz soll bis Ende 2023 fertiggestellt sein, bereits wenige Monate später will die Kreisverwaltung ins Venet-Haus ziehen. Bei den Bauarbeiten darf es entsprechend keine allzu großen Verzögerungen geben. Aufgrund der beengten Situation und damit fehlender zeitgemäßer Entwicklungsmöglichkeiten will das Landratsamt Neu-Ulm nach eigenen Angaben weitere Räume in Neu-Ulm anmieten. Ab dem Frühjahr 2024 stehen demnach Büroräume in der Bahnhofstraße 39-41 zur Verfügung, die das Landratsamt mittelfristig nutzen möchte. In einer Sondersitzung haben die Mitglieder des Kreisausschusses jetzt mehrheitlich einer Anmietung der Räume zugestimmt. Der Mietvertrag soll sich auf fünf Jahre mit einer Verlängerungsoption um weitere fünf Jahre belaufen.

Landratsamt Neu-Ulm folgt im Venet-Haus auf Schneider Geiwitz & Partner

Das Gebäude mit dem markanten Kunstwerk von Bernar Venet, einer 38 Meter hohen Skulptur aus Cortenstahl, befindet sich in der Nähe zum Haupthaus der Kreisverwaltung in der Kantstraße 8, verfügt über ausreichend Parkmöglichkeiten und ist sehr gut an den Öffentlichen Personennahverkehr angebunden. Mit dem zusätzlichen Standort wird einer Pressemitteilung zufolge die dringend erforderliche Entlastung des Landratsamts aufgrund der aktuell beengten räumlichen Situation vorangebracht. In der Bahnhofstraße können circa 70 bis 80 Mitarbeiter untergebracht werden. Die dort bereits vorhandenen Büroräume bieten der Mitteilung zufolge Möglichkeiten, neue Arbeitsmodelle wie Desk-Sharing zu realisieren und verfügen über ausreichende Besprechungsmöglichkeiten. Im Moment sind 672 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Landratsamt sowie in seinen Dienststellen beschäftigt.

Um das überlastete Haupthaus zu entlasten, soll der Standort Illertissen gestärkt werden. Man freue sich, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nun auch mittelfristig eine weitere räumliche Perspektive direkt in Neu-Ulm bieten zu können, heißt es aus der Kreisverwaltung. Im nächsten Schritt sollen die Planungen konkretisiert werde, vor allem bezüglich der Frage, welche Bereiche an den neuen Standort ziehen werden. (AZ)