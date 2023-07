Ex-Drogerie Plappert in Neu-Ulm hat neuen Mieter

Statt Drogeriewaren werden bald in der ehemaligen Drogerie Plappert Lebensmittel verkauft. Mehr Osteuropäisches gibt es in und um die Glacis-Galerie

In der Ex-Drogerie in der Ludwigstraße werden bald Spezialitäten aus Syrien verkauft. Der M&A-Markt soll in wenigen Wochen eröffnen, sagt einer der Geschäftsführer gegenüber der Redaktion.

Die ganze Breite der syrischen Lebensmittelwelt solle hier nahe des Neu-Ulmer Rathauses feil geboten werden: Samt Metzgerei, Bäckerei und einer Gemüseabteilung.

Drogerie Plappert in Neu-Ulm nur noch im Internet

Für das Ladengeschäft ist das eine ganz andere Nutzung als in den Jahrzehnten zuvor: Die Drogerie Plappert in Neu.-Ulm hat eine lange Geschichte: 1958 erwarb Wilhelm Plappert die Drogerie Stahl in Neu-Ulm an der Ludwigstraße und verlegte seinen Firmensitz in die Stadt an der Donau. Die Tochter Monika Plappert übernahm 1989 die klassische Drogerie ihres Vaters, die es jetzt nur noch als Onlineshop gibt. Die Räumlichkeiten standen nun lange leer.

Noch nicht geöffnet hat die neue Bäckerei am ehemaligen Dreihäupl-Sitz namens Nobel. Doch das Schild hängt schon. Foto: Oliver Helmst�dter

Auch in der ehemaligen Bäckerei Dreihäupl in der Bahnhofsstraße in Neu-Ulm geht es künftig etwas exotischer zu: Angeboten werden wohl überwiegend Backwaren von Balkan. Der genaue Eröffnungstermin ist noch nicht bekannt.

Mehr Türkisches in der Glacis-Galerie Neu-Ulm

Veganland in der Glacis-Galerie in Neu-Ulm hat eröffnet. Foto: Oliver Helmst�dter

Wer auf östliche Spezialitäten steht, wird seit Kurzem auch in der Glacis-Galerie fündig: Veganland auf der "Grünen Brücke" hat jetzt eröffnet. Es gibt Cigköfte, Falafel, Lahmacun, Salate und Desserts. Ebenfalls Türkisches gibt es direkt daneben: Im Simit Plus, einer türkischen Bäckerei samt dem Angebot von kleinen Mittagsgerichten. (heo)