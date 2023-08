Raser aufgepasst: Neuer mobiler Blitzer kommt bald in Neu-Ulm zum Einsatz

In Neu-Ulm macht bald "Simba" Jagd auf Temposünder. So heißt der neue mobile Blitzer. In Abstimmung mit der Polizei wurden 27 Standorte festgelegt, wo er zum Einsatz kommt.

Die Stadt Neu-Ulm nimmt in der zweiten Augusthälfte "Simba" in Betrieb. Simba ist der erste mobile Blitzanhänger der Stadt und wird künftig rund um die Uhr an ausgewählten Orten mit Gefahrenpotential im gesamten Stadtgebiet im Einsatz sein. Das teilt die Stadtverwaltung am Donnerstag mit. Auch zum ausgewöhnlichen Namen gibt es eine Erklärung.

Rein technisch gesehen handelt es bei Simba um einen sogenannten semistationären Enforcement Trailer der Firma Jenoptik. Semistationär bedeutet, dass die Geschwindigkeitsmessanlage mobil ist und im Gegensatz zu stationären Blitzern immer nur für eine gewisse Dauer an einem Ort verbleibt. Der Bauausschuss des Neu-Ulmer Stadtrates hat sich im November 2022 für die Anschaffung eines solchen Blitzanhängers für die Stadt entschieden.

Wo der neue mobile Blitzer in Neu-Ulm eingesetzt werden soll

Die Semistation könne vielfältig an Standorten mit hohem Gefahrenpotential eingesetzt werden, heißt es. Gemessen werden kann 24 Stunden rund um die Uhr und in beide Fahrtrichtungen. In Abstimmung mit der Polizei seien im gesamten Stadtgebiet vorerst 27 Standorte festgelegt worden, an denen künftig geblitzt werden soll. Wo die Stellen sich befinden, behält die Verwaltung auch auf Nachfrage für sich.

Für die Stadt stehe hierbei der Sicherheitsaspekt an oberster Stelle, wie Alexander Mangold, Abteilungsleiter Straßen- und Verkehrsrecht bei der Stadtverwaltung Neu-Ulm betont. Der Blitzer solle vorwiegend an Gefahrenstellen, an denen es viele Fußgängerquerungen oder Unfallschwerpunkte gibt, eingesetzt werden. Bereiche vor Schulen und Kindergärten oder Standorte entlang des empfohlenen Schulweges sollen zukünftig ebenfalls überwacht werden. "Auch an geschwindigkeitsauffälligen Stellen wird der Anhänger stehen", so Mangold.

Neuer mobiler Blitzer: Stadt Neu-Ulm rechnet mit jährlich 275.000 Euro Einnahmen

Die Kosten für den Blitzanhänger belaufen sich nach Angaben der Stadt auf rund 270.000 Euro. Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass den Anschaffungskosten jährlich rund 275.000 Euro Einnahmen durch Verwarnungs- und Bußgelder entgegen stehen. Damit die Vorgänge bearbeitet werden können, wurden zwei neue Mitarbeiter für den Innen- und Außendienst eingestellt. Werden die Anschaffungs- und Personalkosten mit den Einnahmen verrechnet, die durch Simba erfolgen, so geht die Stadt nach eigenen Angaben davon aus, dass sich ab dem zweiten Jahr ein jährlicher Überschuss von rund 170.000 Euro ergibt. "Tendenz steigend", heißt es.

Neben dem mobilen Blitzer namens Simba gibt es in Neu-Ulm derzeit bereits vier stationäre Blitzanlagen. Im Jahr 2022 beliefen sich die Einnahmen durch sie auf rund 250.000 Euro. Hinzu kommen rund 650.000 Euro Einnahmen durch Bußgelder aus dem ruhenden Verkehr.

Mobiler Blitzer namens "Simba" in Neu-Ulm: Daher stammt der Name

Und nun zum eher außergewöhnlichen Namen: In Kommunen, in denen Blitzeranhänger zum Einsatzkommen, sei es üblich, diesen Namen zu geben. Für den Fall, dass die Stadt Neu-Ulm zu einem späteren Zeitpunkt einen oder mehrere weitere Geräte anschafft, sei die Maßgabe gewesen, dass eine zusammenhängende Namensserie möglich ist. Die Abteilung Straßen- und Verkehrsrecht habe daher die Idee, Walt Disneys "König der Löwen" als Namensgeber herzunehmen. Nach Simba könnten weitere Anhänger in Folge dann beispielsweise Pumbaa, Timon oder Nala heißen. (AZ)