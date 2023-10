Neu-Ulm

Neuer Pächter für Ex-Golden-Tulip: Das ist über den Hotel-Betreiber bekannt

Einst Mövenpick, dann Golden Tulip. Das Parkhotel am Neu-Ulmer Donauufer hat jetzt wieder eine Zukunft als Beherbergungsbetrieb.

Die Stadt Neu-Ulm könne den Namen noch nicht nennen: Denn an wen verpachtet werden soll, will die Anter Group aufgrund aktuell noch laufender Detailverhandlungen nicht öffentlich bekannt geben. Aus zwei unterschiedlichen Quellen aus der Gastrobranche erfuhr unsere Redaktion allerdings den Namen.

Aus dem Parkhotel in Neu-Ulm wird ein Plaza

Neuer Pächter wird nach vorliegenden Informationen die "Plaza Hotelgroup" mit Sitz in Heilbronn. Gegründet wurde das Unternehmen von dem Paar Yonca und Ihsan Yalaz im Jahr 2013. Die "Plaza Hotelgroup" betreibt derzeit gehobene Mittelklasse- und Businesshotels an 50 Standorten in Deutschland, Österreich und den Niederlanden mit insgesamt über 6500 Zimmern.

