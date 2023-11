Neuer Pächter für Orange Restaurant gesucht: Silberwald-Wirt gibt auf

Acht Monate nach dem Start zieht der Silberwald-Wirt Henry Glinka die Reißleine und gibt das Restaurant im Orange Hotel in Neu-Ulm auf. Das sind die Gründe.

Vor gerade einmal acht Monaten war das Ehepaar Glinka, bekannt vom Wirtshaus Silberwald in Ludwigsfeld, im Restaurant im Orange Hotel in Neu-Ulm gestartet. Nach indischer Küche sollte es wieder schwäbische Klassiker geben. Doch nun müssen die Glinkas die Reißleine ziehen, wie eine Sprecherin der Hotelbetriebsverwaltung am Donnerstag mitteilt. Es werden neue Pächter gesucht.

"Das Gastspiel im Orange Restaurant war erfolgreich, aber leider nur kurz", heißt es in der Mitteilung. Das Pächterehepaar Glinka habe das Schicksal vieler Gastronomen ereilt: Es fehlt offenbar an Arbeitskräften. "Beide Restaurants – das Orange Restaurant in Neu-Ulm und den Silberwald in Ludwigsfeld – täglich zu zweit stemmen und Service und Küche ohne ausreichend Personal am Laufen zu halten bringt das Pächterpaar an deren Grenzen, da beide sich auch noch Freiraum für die Familie vorhalten möchten", so die Hotelverwaltung weiter.

Lokal im Orange Hotel in Neu-Ulm ist als Pop-up-Restaurant

Das Restaurant ist Teil des Orange Areals mit Hotel, Apartments, Deutscher Friseurakademie sowie dem nach eigenen Angaben europaweit größten Friseurmuseum. Vor dem Einstieg der Glinkas wurden dort indische Gerichte gereicht. Uday Pratap Singh, der damalige Betreiber des Omsubhay-Lokals, hätte im Frühjahr dieses Jahres zwar wohl gerne weitergemacht. Doch das Lokal war von Beginn an als sogenanntes Pop-up-Restaurant angelegt gewesen. Also stand ein Pächterwechsel an.

Zum 1. März hatte dann Henry Glinka mit seiner Frau das Lokal übernommen. Zuvor war es umfassend neugestaltet worden. Täglich sei ein wechselnder Mittagstisch, eine Wochen - und Abendkarte sowie Menüs angeboten worden. "Alles bestens könnte man meinen, doch der Personalmangel in der Gastronomie beendete den Traum von einem zweiten Standbein in der Stadt", so heißt es weiter. Wenngleich bis heute die Qualität von Küche und Service nicht gelitten habe. Die angebotenen Speisen seien "beliebt" gewesen. "Schade, schade", sagt auch Harald Gloning, Geschäftsführer der Hotelbetriebsgesellschaft Arex. "Die Küche war super, aber die kriegen das nicht gewuppt." Kürzlich sei der Koch abgesprungen.

Nachfolger für Orange Restaurant in Neu-Ulm zum nächstmöglichen Zeitpunkt gesucht

Nun wird ein Nachfolger für das "gut gehende und voll eingerichtete" Restaurant gesucht, zu dessen Kundschaft sowohl Tagungs- und Hotelgäste als auch die Teilnehmer der Seminare und Meisterklassen der Deutschen Friseurakademie und Beschäftigte umliegender Firmen gehören. Der Pachtvertrag mit den Glinkas läuft laut Gloning noch bis Ende Februar. Die aber dem Vernehmen nach auch gerne schon früher abspringen würden. Gesucht werde schon zum nächstmöglichen Zeitpunkt, so Gloning.

Gastronom und Koch Henry Glinka bestätigt das. Personalmangel und Familie nennt er ebenfalls als Beweggründe. "Ich kann mich nicht komplett zerreißen", sagt er. Auf das Wirtshaus Silberwald, das er im Sommer 2020 übernommen hat, habe das keine Auswirkungen. Sollte sich bis Ende Februar kein Nachfolger für das Orange Restaurant finden, bringe ihn das nicht Bredouille. Klappt es früher, hätte er aber auch nichts dagegen. (AZ/krom)