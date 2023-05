Neu-Ulm

Neuer Pflegedienst: Gesundheitszentrum in Gerlenhofen wird ausgebaut

In Gerlenhofen ist ein Gesundheitszentrum entstanden. Zur Arztpraxis und der Apotheke ist in der Burgunderstraße 2 noch ein Pflegedienst dazu gekommen.

Plus In vielen Orten schließen Arztpraxen und Apotheken. Im Neu-Ulmer Stadtteil Gerlenhofen hingegen kommt noch eine Einrichtung dazu.

Am Haus Burgunderstraße 2 in Gerlenhofen ist seit Kurzem in großen Lettern das Wort „Gesundheitszentrum“ zu lesen. Als solches kann es getrost bezeichnet werden, seit der Pflegedienst „Luna“ dort eingezogen ist. Am Donnerstag, 1. Juni, feiern dessen Leiter Andreas Wittmann, seine Stellvertreterin Larissa Kuche und die zehn Mitarbeiterinnen die offizielle Eröffnung. Mit der Arztpraxis für Allgemeinmedizin von Dr. Daniel Scholler, der Germanen-Apotheke und dem Pflegedienst sind dann bereits drei Gesundheitseinrichtungen an zentraler Stelle im Neu-Ulmer Stadtteil unter einem Dach – und eine weitere soll noch folgen.

Hauseigentümer ist der Unternehmer und Ex-Kreisrat Richard Groer

Das erläuterte Hauseigentümer Richard Groer, Geschäftsführer der Reliable Domestic Real Estate GmbH. Platz sei im Gebäude noch für eine Praxis zum Beispiel eines Psychologen oder eines Facharztes. Dem Hausbesitzer ist das Sich-Kümmern um Kranke und Behinderte sehr wichtig, insbesondere wenn es um Kinder geht, weshalb er 2005 eine Kinderstiftung gegründet hat.

