Neu-Ulm

vor 2 Min.

Neuer Verein will aus dem früheren Barfüßer ein Kulturhaus machen

Plus Institutionen wie das Kulturcasino und das Roxy tun sich zusammen, um das ehemalige Offizierscasino in Neu-Ulm zu übernehmen. Wie wollen sie das stemmen?

Von Michael Ruddigkeit Artikel anhören Shape

Jetzt hat auch der Verein Kulturcasino seinen Hut in den Ring geworfen und sich um das ehemalige Offizierscasino in Neu-Ulm beworben. Allerdings nicht alleine, sondern gemeinsam mit weiteren Kulturschaffenden aus der Doppelstadt und Institutionen wie dem Roxy. Die Initiatoren gründen demnächst einen neuen Dachverband und wollen aus dem früheren Barfüßer ein Kulturhaus an der Donau machen. Was haben sie sich vorgenommen und wie wollen sie das Geld für die Sanierung zusammenbekommen?

Auch Ariane Müller und Joo Kraus machen beim "Kulturdach" mit

Mit im Boot sitzen bislang Reinhard Köhler, Geschäftsführer des Vereins KunstWerk, Roxy-Chef Christian Grupp, Christina Richtmann vom Kulturcasino, Gisela Kloos-Prantner vom Iller-Roth-Günz-Sängerkreis, der Regisseur Thomas Dietrich und die Musiker Joo Kraus und Ariane Müller. Nach dem Willen der Initiatoren sollen es aber noch viel mehr werden. Gegründet wird der neue Verein mit dem Arbeitstitel "Kulturdach" voraussichtlich im Januar. Ihre Konzeptidee für die Nutzung des ehemaligen Offizierscasinos haben die Kulturschaffenden bereits eingereicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen