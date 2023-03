Zwei neue Shops eröffnen bald in der Glacis-Galerie – was Kunden erwartet

Plus Acht Jahre nach der Eröffnung der Glacis-Galerie in Neu-Ulm wird eine Fläche nun erstmals vermietet. Und auch auf der "Grünen Brücke" gibt es einen Neuzugang.

Es ist nur ein paar Wochen her, als Serge Micrarelli, der Manager der Glacis-Galerie in Neu-Ulm, mit dem Friseurgeschäft Klier sowie Cosmo, einem Fachgeschäft für Haarpflege und -styling, zwei neue Mieter ankündigte. Fünf weitere sollen folgen, hieß es. Zwei davon sickerten jetzt durch.