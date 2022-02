Neues Angebot: Familien können Neu-Ulm bald auf einer Lauschtour erkunden

Plus Die Ulm/Neu-Ulm Touristik hat sich für dieses Jahr einiges vorgenommen. Neben neuen Angeboten ist auch eine Analyse des Radverkehrs geplant.

Nach einer zweijährigen Durststrecke hofft die Ulm/ Neu-Ulm Touristik GmbH (UNT) auf einen Aufschwung in den nächsten Monaten. "Nach Ostern rechnen wir wieder mit touristischen Aktivitäten", berichtete Geschäftsführer Wolfgang Dieterich im Neu-Ulmer Finanzausschuss. Die städtische Tochtergesellschaft plant unter anderem ein neues Angebot, von dem auswärtige Gäste ebenso etwas haben wie Einheimische.