Neu-Ulm

07:00 Uhr

Neues Baugebiet in Pfuhl: Wie läuft die Vergabe der Bauplätze ab?

Ein Vorentwurf des neuen Baugebiets in Pfuhl "Im Eiland".

Plus 2024 sollen in einem neuen Baugebiet in Pfuhl erste Häuser errichtet werden können. Das Interesse ist groß. Nach welchen Kriterien werden die Bauplätze vergeben?

Von Michael Kroha

Pfuhl ist beliebt, vor allem bei Häuslebauern. 2024 sollen, wie berichtet, die ersten Häuser im neuen Baugebiet "Im Eiland" errichtet werden können. Insgesamt etwa 130 Wohneinheiten sollen entstehen, davon Mehrfamilien- und Einfamilienhäuser. Doch wie werden die Bauplätze vergeben? Wer wird bevorzugt? Zwar ist vieles noch unklar, bisherige Vergaben bei der Stadt Neu-Ulm aber lassen Rückschlüsse zu, welcher Bauwillige Vorrang haben könnte – und welcher nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen