Neu-Ulm

Neues Baugebiet in Werzlen: 14 Wohnhäuser im Neu-Ulmer Süden geplant

Plus In Werzlen nahe dem Stadtteil Gerlenhofen soll ein neues Baugebiet entstehen. Doch damit ist nicht jeder einverstanden.

Von Michael Ruddigkeit

Das geplante Baugebiet weit im Neu-Ulmer Süden hat eine lange Vorgeschichte. Die Aufstellung des Bebauungsplans "Brühlweg" in der Siedlung Werzlen bei Gerlenhofen hat der zuständige Ausschuss bereits im Herbst 2018 beschlossen – und in trockenen Tüchern ist das Vorhaben immer noch nicht. Doch immerhin ist es nun einen Schritt weitergekommen. Die neuen Gebäude sollen dem auch in den kleineren Stadtteilen anhaltenden Bedarf an Wohnraum Rechnung tragen. Nächstes Jahr soll mit der Vermarktung begonnen werden.

Nahe dem Häuserhofsee entstehen 14 Einzelhäuser oder Doppelhaushälften

Geplant sind 14 Einzelhäuser oder Doppelhaushälften südlich der Hausener Straße. Die Plätze werden überwiegend von der Stadt vergeben. Die geplanten Grundstücksgrößen bewegen sich im Bereich von 320 bis 560 Quadratmeter. Das Plangebiet liegt östlich von Gerlenhofen nahe dem Häuserhofsee, befindet sich aber auf der Gemarkung von Hausen. "Wir können die vorhandene Erschließung nutzen'", erläuterte Jörg Oberle, der Leiter der Hauptabteilung Stadtentwicklung, im Planungs- und Umweltausschuss. Es müssten viele Belange berücksichtigt werden, etwa Arten- und Hochwasserschutz. Doch die Fachleute im Rathaus seien zu dem Ergebnis gekommen: "Ja, es funktioniert."

