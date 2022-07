Neu-Ulm

12:00 Uhr

Neues Café eröffnet in Neu-Ulm: Deins und Meins geht an den Start

Deniz Yalcin, der zusammen mit seiner Frau Nesliihan in der Ludwigstraße künftig das Café Deins und Meins betreibt, mit der handgefertigten Slayer-V3-Espressomaschine.

Lokal Wo früher unter dem Namen "If am Rathaus" Damenmode verkauft wurde, gibt es ab Montag ganztägig Frühstück - und Espresso aus dem "Rolls-Royce der Siebträgermaschinen".

Von Oliver Helmstädter

Ihren jahrelang gehegten Traum verwirklichen Deniz und Nesliihan Yalcin in der Ludwigstraße. Am Montag eröffnet ihr erstes eigenes Café. Mit Verzögerungen: "Es ist schon eine große Herausforderung", sagt der 44-Jährige über die Bauarbeiten. Denn in dem früheren Modegeschäft habe es nicht einmal Warmwasser gegeben. Und auch keine Kundentoiletten – geschweige denn, barrierefrei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

