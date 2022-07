Neues Gebäude Heiners in Neu-Ulm: Kritiker befürchten finanzielle Blackbox

Lokal Um Gelder aus der Städtebauförderung zu sichern, muss die Finanzierung des 63-Millionen-Projekt in Neu-Ulm angepasst werden.

Mit dem Heiners hat die Stadt Neu-Ulm Großes vor. Rund 63 Millionen Euro soll das Gebäude mit Bücherei, Wohnungen, Büroflächen und Gastronomiegeschäft kosten. Die Stadt sieht darin ein Vorzeigeprojekt, doch Finanzierung und Förderung haben so ihre Tücken. Am eigentlich längst beschlossenen Modell musste nun noch mal geschraubt werden. Kritiker fürchten eine "finanzielle Blackbox".