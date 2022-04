Zimmer im Ex-Golden-Tulip buchbar: Was tut sich bei Hotels in Ulm und Neu-Ulm?

Noch immer wird im Parkhotel Neu-Ulm by Stays gebaut. Ab Neujahr waren die Zimmer buchbar – aber nur kurz. Die Pläne des neuen Motel One in Ulm sind konkreter.

Lange wurde in Branchenkreisen gemunkelt, dass die Anter Group ihre Immobilie, das ehemalige Golden-Tulip-Hotel, loswerden will. Entweder verpachten oder gar verkaufen. Äußeres Zeichen, so sagen Gastronomen: Noch immer prangt der Schriftzug des Ex-Pächters an der Fassade, an einer möglichst schnellen Etablierung eines neuen Markennamens im Neu-Ulmer Stadtbild scheine das Unternehmen kein Interesse zu haben. Dem scheint jetzt aber nicht so zu sein. Die Zimmer des Parkhotels Neu-Ulm by Stays - so der neue Name - waren mit dem Check-in-Datum frühestens ab dem 1. Januar 2023 auf der Homepage der kleinen Hotelkette Stays buchbar. Neu-Ulm bildet damit das fünfte Haus der Anter Group: nach Dortmund, Bochum (zwei) und Gelsenkirchen.

"Wellness deluxe" gibt es im Parkhotel Neu-Ulm by Stays

Die Gäste hatten die Qual der Wahl: Es gibt sechs verschiedene Zimmer-Kategorien: vom günstigsten "Superior King" für 107 Euro die Nacht über das "Wellness deluxe" bis hin zur "Junior Suite". Die Beschreibungen der Zimmer sind kurz und knapp. So erfährt der Gast nicht, ob sich im "Wellness deluxe" jene Whirlpools befinden, mit denen andere Hotels der Kette Schlagzeilen machten. Wie berichtet, befindet sich im Dortmunder Stays viel Erotik in den Zimmern. Pole-Dance-Stangen und goldene Whirlpools etwa. Zimmer mit Namen wie "Shades of Stay” glänzen mit allerlei Anleihen an den Sadomaso-Erotikfilm "Fifty Shades of Grey": Ketten am Bett lassen Raum für Fesselspiele. Auch einige der 135 Zimmer in Neu-Ulm werden laut Kennern der Baustelle mit Whirlpools und Sauna ausgestattet.

Auch ein Romantik-Paket ist im Hotel in Neu-Ulm buchbar

Nach derzeitigem Stand der Dinge ist das im neuen Neu-Ulmer Business-Hotel nicht der Fall. Das höchste der Gefühle das Romantik-Paket: 60 Euro extra pro Nacht für Dekoration: Rosenblätter, Teelichter und Herzchenkonfetti. Im Gegensatz zum Stays Design Hotel Dortmund lässt sich das Neu-Ulmer Haus nicht über die gängigen Buchungsportale reservieren. Zumindest noch nicht. Eine Anfrage unserer Redaktion blieb unbeantwortet, aber hatte offenbar Wirkung: Denn es dauerte nicht lange, und die Anter Group nahm das Hotel wieder aus dem firmeneigenen Buchungsportal. Über die Gründe ließ die Geschäftsführung nichts verlauten.

Keinerlei Kontakt zur Anter Group hat auch Johann Britsch, der Regionalvorsitzende des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga. Das sei in Anbetracht der Größe des Neu-Ulmer Hotels eher ungewöhnlich. Meistens würden die größeren Häuser an den jeweiligen Standorten versuchen, im Verband eine Rolle zu übernehmen. Schließlich sei Dehoga eine wichtige Schnittstelle zur Politik. Funkstille herrscht auch zwischen der Anter Group und dem Neu-Ulmer Rathaus. Unbeirrt davon sucht die Stadt per Ausschreibung einen vorübergehenden Pächter für das Restaurant Edwins neben dem Parkhotel. Der Zeitpunkt der Eröffnung des Hotels habe für die städtischen Planungen zur Verpachtung des Edwins keine Relevanz, heißt es auf Nachfrage.





Eröffnet im Sommer: das Motel One in Ulm mit Bar unter dem Dach. Drogeriekönig Erwin Müller ist Besitzer des Gebäudes. Foto: Alexander Kaya

Motel One in Ulm am Münsterplatz eröffnet noch diesen Sommer

Auskunftsfreudiger als die Anter Group ist der Betreiber des kommenden Hotels im ehemaligen Abt am Ulmer Münsterplatz. Die Betreibergesellschaft hinter der Motel-One-Hotelgruppe teilt auf Nachfrage mit, dass im Obergeschoss eine Dachbar (Rooftop-Bar) geplant sei. Der Name der Bar sei Cloud One. Damit folgt das Münchner Unternehmen einem Konzept, das an vielen Motel-One-Standorten bislang umgesetzt wurde: Unter dem Motto "Hier schweben Sie auf Wolke sieben" gibt es bislang fünf Bars in Hotels der Gruppe, die diesen Namen tragen - in Berlin (zwei), München, Leipzig und Nürnberg. Für die Eröffnung des Hotels samt Bar in Ulm kann die Gruppe auf Anfrage nur "diesen Sommer" angeben. Rooftop-Bars sind offenbar ein Trend in der regionalen Hotellandschaft. Auch das neue Me-And-All-Hotel bei den Sedelhöfen in Ulm will damit glänzen. Klar scheint auch, dass ein in Ulm bekannter italienischer Gastronom im Erdgeschoss des Ex-Abts ein Café eröffnet.

Wann das Stays in Neu-Ulm Gäste empfängt, steht hingegen weiter in den Sternen. Der letzte Gast verließ das damalige Franchise der Kette Golden Tulip am 29. September 2020. Die Hotelbetriebsgesellschaft dahinter ging pleite. Bereits damals gehörte das Gebäude der Anter Group. Das Unternehmen versuchte wie berichtet vor zwei Jahren, das 1979 erbaute Hotel mit damals 132 Zimmern und drei Junior-Suiten auf sechs Etagen per Anzeige für 14 Millionen Euro zu verkaufen. Fand aber keinen Interessenten, der bereits war, diese Summe zu zahlen. Der Ulmer Gastronom Eberhard Riedmüller etwa zeigte Interesse, wollte aber weit weniger überweisen. Und so entschlossen sich die Düsseldorfer, das Hotel selbst zu betreiben.