Neues Kinderhaus "Rasselbande" in Burlafingen eröffnet

Zwei Krippen- und drei Kindergartengruppen sollen das Kinderhaus "Rasselbande" mit Leben erfüllen. Die Leiterin setzt auf ein naturpädagogisches Konzept.

In Burlafingen gibt es ein neues Johanniter-Kinderhaus mit dem Namen "Rasselbande". Am Dienstag war der Start der zwei Krippen- und drei Kindergartengruppen. Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger (CSU) war erst kürzlich vor Ort: "Wir freuen uns sehr, dass wir in den Johannitern einen so erfahrenen und kompetenten Träger und auch Bauherren gefunden haben. Die Einrichtung besticht nicht nur durch die großen und hellen Räume, sondern auch durch ihre wirklich durchdachte Aufteilung", sagte sie.

Anna-Maria Mack ist die Leiterin der "Rasselbande"

Neue Leiterin der "Rasselbande" ist Anna-Maria Mack. Die Pädagogin erklärt: "Ich darf seit April das Kinderhaus in seiner Entstehung begleiten und freue mich sehr, dass ich die Einrichtungsleitung übernehmen konnte. Wir werden hier mit einem naturpädagogischen Konzept arbeiten. Das endgültige Konzept und natürlich auch die alltäglichen Prozesse werden nun von meinem neuen Team und mir final gestaltet und jeder kann sich einbringen." (AZ)