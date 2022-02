Neues Messgerät in Gerlenhofen hilft dem Neu-Ulmer Winterdienst

Plus Wird es glatt auf den Straßen? Wertvolle Daten für den Winterdienst liefert eine Anlage, die der Baubetriebshof kürzlich in Gerlenhofen angebracht hat.

Im Neu-Ulmer Stadtteil Gerlenhofen hat der Baubetriebshof kürzlich ein Messgerät am Straßenrand angebracht. Es hängt in der Freudenegger Straße. Wozu es dient, haben wir bei der Stadtverwaltung erfragt.