Nicht mehr fahrtüchtig: Frau rammt Autos beim Rückwärtsfahren

In der Donaustraße verursacht eine 85-Jährige einen Unfall. Die Polizei vermutet, dass es auf dem Weg von Niederstotzingen nach Neu-Ulm nicht der einzige war.

In der Donaustraße in Neu-Ulm hat sich am Mittwochnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Dort geriet eine 85-Jährige in eine Sackgasse. Beim Versuch, rückwärts herauszufahren, touchierte sie laut Polizei zwei Autos. Eine Streife der Polizeiinspektion Neu-Ulm kam zur Unfallaufnahme hinzu und stellte fest, dass die Fahrerin aufgrund körperlicher Einschränkungen nicht mehr fahrtüchtig war. Um sie am Weiterfahren zu hindern, musste ihr der Fahrzeugschlüssel abgenommen werden.

Laut Polizei fuhr die Frau von Niederstotzingen nach Neu-Ulm

Da sie nicht mehr fahrtauglich war, wurden Angehörige verständigt, welche die Unfallverursacherin abholten. Zudem konnten an ihrem Fahrzeug noch diverse Schäden festgestellt werden, die vermutlich von anderen Unfällen stammen, so die Polizei. Die Fahrtroute verlief von Niederstotzingen in Baden-Württemberg bis nach Neu-Ulm. Bislang haben sich keine weiteren Unfallgeschädigten bei der Polizei gemeldet. Die Fahrerin erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (AZ)