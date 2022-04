Nicht nur Aldi in Burlafingen, auch Lidl im Starkfeld jetzt geschlossen

Viel los ist derzeit beim Einkaufen in Supermärkten in Neu-Ulm. Neben Aldi in Burlafingen hat auch Lidl im Starkfeld seine Filiale geschlossen. Warum und wie lange?

Wer am Samstag in Neu-Ulmer Supermärkten seinen Wochenendeinkauf erledigen wollte, dem dürfte es aufgefallen sein: Es war deutlich mehr los als sonst. Dass Aldi in Burlafingen für seinen Neubau schließt, war bekannt. Doch dass zeitgleich auch Lidl im Starkfeld schließen musste, hatte offenbar nicht jeder auf dem Schirm. Aber wie lange hat der Discounter geschlossen? Auch so lange wie Aldi?

Man wolle sein gesamtes Filialportfolio kontinuierlich qualitativ und quantitativ weiterentwickelt, wird Martin Lang, Immobilienleiter der Lidl-Regionalgesellschaft in Dettingen an der Iller (Kreis Biberach) in einer Stellungnahme des Unternehmens auf Nachfrage unserer Redaktion zitiert. Der Standort im Starkfeld soll demnach modernisiert werden.

Lidl in Neu-Ulm geschlossen: Das wird neu gemacht

So soll zum Beispiel das Frischesortiment mit Obst und Gemüse, Backwaren, Frischfleisch und Molkereiprodukten mehr Fläche erhalten. Zudem sollen neue, modernere Regale und Kühlmöbel für mehr Übersicht bei der Präsentation der Produkte sorgen. Man wolle beim neuen Filialauftritt verstärkt auf hochwertige Materialien setzen. Zur besseren Orientierung werden künftig oberhalb der Regale Beschilderung Regale angebracht.

Die Filiale erhalte außerdem einen neuen Fliesenfußboden sowie eine neue Decke. Auch energetisch werde etwas verändert: Eine komplett neue Elektrik soll für deutlich reduzierten Stromverbrauch sorgen, eine LED-Beleuchtung weitere Energie einsparen.

Am Sortiment wird sich aber offensichtlich nicht arg viel verändern: "Unsere Kunden erwartet das bewährte Lidl-Sortiment mit rund 4400 Einzelartikeln. Dazu zählen beispielsweise Frischfisch und -fleisch, Obst und Gemüse mit regionalem Angebot und Exoten, frisch in der Filiale gebackene Brot- und Backwaren sowie Bio- und Fairtrade-Produkte", heißt es.

Aldi-Neubau in Burlafingen soll im Dezember fertig werden

Geschlossen hat die seit vergangenem Freitag. Ab Montag, 30. Mai, soll sie wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten geöffnet haben. Während der Schließung stünde den Kundinnen und Kunden die Filiale in der Wegener Straße in Neu-Ulm zur Verfügung. Oder eben auch andere Supermärkte, wie Rewe in Pfuhl oder Edeka im früheren Mutschler-Center. Bis die Menschen im Aldi in Burlafingen wieder einkaufen gehen können, wird es deutlich länger dauern. Wie berichtet, wird es "bis voraussichtlich Dezember" brauchen, bis der Neubau fertig ist. (krom)