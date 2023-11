Neu-Ulm

vor 14 Min.

Nicht nur gegen Böhse Onkelz: Petitionen für Almdudlerautomat und große Biere

Es gibt regionale Petitionen über die Böhsen Onklez hinaus: so wie die nach großen Humpen Bier im Ulmer Donaustadion.

Plus Petitionen rund um die Deutsch-Rocker im Neu-Ulmer Wiley schaffen es in die Schlagzeilen. Dabei lohnt sich auch ein Blick auf kuriosere Forderungen in der Region.

Von Oliver Helmstädter

Ja, es geht bei openpetition.de oder change.org, der Plattformen für freie Petitionen nicht immer so politisch zu, wie bei der Forderung nach einer Verlegung der ausverkauften Doppelkonzerte der Böhsen Onkelz. Oder dessen Konter-Petition. Schon seit Beginn der Drittliga-Saison fordert etwa ein Hans Maier Bier im Ein-Liter-Becher beim SSV Ulm im Donaustadion.

Größere Biere im Ulmer Donaustadion

Aus Sicht des mutmaßlichen Dauerkarteninhabers der Ulmer Spatzen liegen die Vorteile der großen Humpen auf der Hand: "Kürzere Wartezeiten am Bierstand, da man sich nicht bereits nach zwei Schlücken wieder anstellen muss." Außerdem habe der Verein Mehreinnahmen für den Verein, da auf der Tribüne gefühlt jeder dritte Becher umgeworfen würde. Und eine gewisse Greta freue sich auch, da sie weniger zum Spülen habe.

