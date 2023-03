Asien-Gigant Niu Niu kommt in die Glacis-Galerie – was Kunden erwartet

Plus Hinter dem neuen Mieter in Neu-Ulms Einkaufszentrum steckt ein wahrer Riese, der offenbar in Europa gerade seinen Namen wechselt. Das bietet Niu Niu in der Glacis-Galerie.

Noch dieses Halbjahr wird der Kleinwarenladen Niu Niu in der Neu-Ulmer Glacis-Galerie eröffnen. Ein Besuch im Stuttgarter Einkaufscenter Milaneo zeigt, wer dahintersteckt.

Ende 2019 eröffnete im Stuttgarter Einkaufstempel ein Laden der Kette Miniso. Was in Deutschland kaum einer kennt, ist in Asien der Renner: Die Kette hat weltweit über 5000 Geschäfte. Die wenigen Filialen in Deutschland wurden offenbar verkauft und tragen jetzt den Namen Niu Niu.

Der Name Niu Niu ist ein Kunstwort, das klingt hier wie "New New". Allerlei Neues gibt es hier definitiv zu entdecken. Foto: Oliver Helmstädter

Zu sehen ist das in der Filiale im Stuttgarter Einkaufszentrum Milaneo. Über der Einkaufstür des Geschäfts steht bereits Niu Niu, in der Filiale und auf Tüten und Taschen ist noch Miniso zu lesen. Was genau dahintersteckt, weiß auch der dortige Centermanager Dirk Keuthen nicht. "Ich weiß nur, dass der Name geändert wird."

Asiatisches Konzept: Aus Miniso wird im Milaneo Niu Niu

Fakt ist: Niu Niu kommt mit dem Miniso-Sortiment nach Neu-Ulm. Miniso wurde 2011 vom japanischen Designer Miyake Junya, einem Absolventen einer Tokioter Modeschule, und dem chinesischen Unternehmer Ye Guofu gegründet. Der Sitz des Unternehmens ist in China, doch die Firma probiert sich als japanisch zu verkaufen, weil das dortige Design als besonders renommiert gilt. Weiß und Rot – das sind die Farben der japanischen Flagge, und das sind auch die Farben von Miniso, ein Konzept, das 2017 in Berlin seine Deutschlandpremiere feierte.

Das Sortiment besteht aus knallbunten asiatischen Lebensmitteln, Textilien, Kosmetik und Haushaltswaren, Schreibwaren und Spielzeug. Viel davon im asiatischen Kawaii-Stil. Ein Trend, der vor Jahrzehnten in Japan mit der Kunstfigur "Hello Kitty" begann. Die weiße Katze mit übergroßem Kopf, rosarotem Schleifchen und ohne Mund wurde 1974 geboren. Plüschtiere in allen Kawaii-Varianten, wie etwa ein übergroßer Chinakohl mit Augen, gehören so zum Standard bei Miniso beziehungsweise Niu Niu. Und auch Manga-Fans kommen auf ihre Kosten.

Niu Niu kommt nach Neu-Ulm in die Glacis-Galerie

Ob hinter Niu Niu wirklich noch Miniso steckt, ist fraglich. Die Auftritte in den sozialen Medien von Miniso Deutschland werden jedenfalls seit Jahren nicht mehr gepflegt. Eine schriftliche Anfrage der Redaktion am Firmensitz im chinesischen Guangzhou wurde bislang nicht beantwortet. Die Beschäftigten im Stuttgarter Miniso sagen, es ändere sich nichts außer dem Namen. Der Namen Niu ist in Deutschland bislang vor allem als Hersteller von E-Scootern bekannt. Niu Niu ist online im Gegensatz zu Miniso kaum zu finden.

Lediglich die Filiale in Karlsruhe hat einen kleinen Eintrag auf der Homepage des Einkaufscenters Ettlinger Tor: Niu Niu biete die neuesten modischen Kleinwaren, darunter Geschenkartikel, kleine Haushaltsgeräte, Küchenutensilien, Schreibwaren, Spielzeug, Haushaltsartikel, Plüschtiere und Aufbewahrungsprodukte. Die Produkte würden alle direkt von den chinesischen und japanischen Herstellern bezogen. Der Neu-Ulmer Centermanager Serge Micarelli freut sich nun neben Zara und Snipes über ein weiteres Alleinstellungsmerkmal.