Neu-Ulm

vor 17 Min.

Nuwog schlägt Alarm: Ist bald Schluss mit dem Bau bezahlbarer Wohnungen?

An der Schillerstraße in Offenhausen (hier der Blick von der Augsburger Straße aus) baut die Nuwog derzeit ein Gebäude mit 28 Wohnungen. Mittel- bis langfristig könnten die Neubaupläne der Wohnungsgesellschaft jedoch ins Stocken geraten.

Plus Die Neu-Ulmer Wohnungsgesellschaft Nuwog muss bis zu 150 Millionen Euro in die Sanierung von Gebäuden stecken. Wie andere Baugesellschaften im Landkreis die Lage einschätzen.

Von Michael Ruddigkeit Artikel anhören Shape

Die enormen Baukosten und hohen Zinsen machen nicht allein privaten Häuslebauern zu schaffen. Selbst Großunternehmen treten auf die Bremse. Der Immobilienkonzern Vonovia etwa kündigte an, in diesem Jahr keine Neubauten mehr zu beginnen. Die Neu-Ulmer Wohnungsgesellschaft Nuwog hat neben den schwierigen Rahmenbedingungen einen riesigen Berg an Sanierungen vor sich. Ohne zusätzliches Geld von der Stadt sei dies nicht zu stemmen, sagte Geschäftsführer Michael Veiga auf Anfrage unserer Redaktion: "Ich brauche von der Stadt pro Jahr drei Millionen Euro."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen