Neu-Ulm

18:30 Uhr

Ob Kartbahn oder Ballermann: Wo Menschen mit Behinderung Urlaub machen

Ob in der Region oder sogar in fernen Ländern wie Ägypten. 848 mehrtägige Freizeiten der Lebenshilfe Donau-Iller wurden seit 1997 angeboten.

Plus Seit 25 Jahren gibt es die Offenen Hilfen der Lebenshilfe Donau-Iller. Diese Freizeitangebote verhelfen Menschen mit Handicap zu einem Stück Normalität.

Von Oliver Helmstädter

Die Wüste, die Hitze, die bunten Märkte, das klare Meerwasser: Gottfried Thumm und Juliana Winter erinnern sich gern an ihren Urlaub in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das war im Februar 2020, kurz bevor die Corona-Krise über die Welt hereinbrach. Ein Urlaub in Ras Al Khaimah ist zwar exotisch, gehört aber in Deutschland durchaus zu den verbreiteten Zielen. Nicht so für Menschen mit Behinderung, wie Thum und Winter. Dass derartige Erlebnisse auch zum Alltag dieses Personenkreises zählen, dafür gibt es seit einem Vierteljahrhundert die Offenen Hilfen für Menschen mit Behinderung der Lebenshilfe.

