Ölspur reicht von der B10 bis zum Elchinger Kreuz

Ein Leck an einer spanischen Sattelzugmaschine dürfte die Verschmutzung auf der A7 verursacht haben. Die Reinigung ist dreimal so teuer wie der Schaden selbst.

Ein spanischer Sattelzug mit Motorschaden hat am Ostermontag mutmaßlich eine kilometerlange Ölspur von der mehrspurigen B10 bis zum Autobahnkreuz Ulm/Elchingen verursacht. Alleine die Reinigungsarbeiten kosteten nach Angaben der Autobahnpolizei rund 15.000 Euro.

Die Polizei war am Montagnachmittag über die verschmutzte Fahrbahn auf der A7 informiert worden. Eine Streife stieß am Elchinger Kreuz auf den Sattelzug mit Motorschaden, der die Ölspur verursacht haben dürfte. Mutmaßlich war an der Sattelzugmaschine eine Ölleitung oder der Ölfilter leckgeschlagen, wodurch das gesamte Motoröl austrat. Eine örtliche Servicefirma reinigte die Fahrbahn im Auftrag der Autobahnmeisterei. Beim Sattelzug entstand durch den Ölverlust ein geschätzter Schaden von 5000 Euro, die Beseitigung des Öls kostete etwa das Dreifache. Der fließende Verkehr wurde wenig beeinträchtigt. (AZ)