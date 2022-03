Neu-Ulm

vor 17 Min.

Özcan Cosar bedient in der Ratiopharm Arena sämtliche Klischees

Özcan Cosar arbeitet sich in seinem neuen Programm "Cosar Nostra" an Ausländerklischees ab. In Neu-Ulm zünden die meisten Gags.

Plus Der türkischstämmige Özcan Cosar arbeitet sich nicht nur an Türken, sondern allen Migrantengruppen ab, die in Deutschland leben. Seinem Publikum geht er damit auch einmal zu weit.

Von Andreas Brücken

Özcan Cosar weiß, was sein Publikum hören will: „Neu-Ulm, was soll jetzt noch kommen? Los Angeles oder Las Vegas?“ Gleich die erste Pointe hat gesessen und die rund 1000 Besucher in der Ratiopharm Arena zollen dem Comedian mit Applaus ihre Sympathie. Doch soviel Sympathie will Cosar, der mit seinem Podcast "Bratwurst und Baklava" für den Deutschen Comedypreis nominiert war, nicht auf sich sitzen lassen und legt nach: „Als ich im Internet noch Sehenswürdigkeiten in Neu-Ulm gesucht habe, hat mich Google nur ausgelacht.“ Tabus in der Komik kennt Cosar offenbar nicht.

