Neu-Ulm

15:07 Uhr

Gesperrter Donausteg: Es geht nun doch ohne Ampel am Schwörwochenende

Plus Die Stadt Neu-Ulm findet einen eleganten Weg, um die Menschenströme am Schwörwochenende über den Fluss zu leiten. Doch Einschränkungen bleiben weiterhin.

Von Ronald Hinzpeter Artikel anhören Shape

Wie hätte das eigentlich funktioniert? Eine Ampel sollte nach den Vorstellungen der Neu-Ulmer Bauverwaltung am Schwörwochenende die Menschenströme über den maroden Donausteg regulieren. Doch von dieser Idee hat sich die Stadt nun verabschiedet und eine deutlich elegantere Lösung gefunden, um den Fußgängerverkehr an diesen wichtigsten Tagen im Jahreslauf der Doppelstadt doch noch zu ermöglichen. Allerdings bleibt es dabei: Es können deutlich weniger Menschen gleichzeitig drüberlaufen als normal.

Eine elegante Lösung für die Fußgängerströme auf dem Donausteg

Um die Belastung des gefährdeten Stegs so gering wie möglich zu halten, muss der Zugang an den beiden Uferseiten von bisher vier auf nur noch 1,50 Meter verengt werden. Doch das hätte bedeutet, dass sich die Fußgängerinnen und Fußgänger aneinander vorbeischieben. Deshalb war eine Ampel zur Regulierung der Fußgängermassen vorgesehen. Die Polizei hätte darüber gewacht, dass alle die Regeln einhalten. Stadtbaudirektor Markus Krämer verkündete jetzt im Neu-Ulmer Bauausschuss eine "gute Nachricht", wie er sagte. Die Komplettsperrung des Stegs soll rechtzeitig vor dem Schwörwochenende aufgehoben, doch die Ströme anders gelenkt werden: Nicht an den Seiten, sondern in der Mitte des Stegs wird die Einengung installiert, sodass die Fußgänger auf der einen Seite von links nach rechts über den Fluss wechseln können und auf der anderen Seite von rechts nach links. Somit wäre der Fußgängerverkehr sauber getrennt. Damit sich auch alle daran halten, setzen die beiden Städte Sicherheitsleute ein. Die sorgen auch dafür, dass niemand zu lange auf der Brücke stehen bleibt, um die Belastung des Bauwerks so gering wie möglich zu halten. Nach dem Schwörwochenende steht jedoch keine Security mehr an den Ufern. Dann müssen Schilder genügen, etwa solche, die Radler zum Absteigen anhalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen