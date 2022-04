Neu-Ulm/Offenhausen

12:00 Uhr

Geliebtes Amt: Ralf Lelewel ist seit 40 Jahren Mesner in Offenhausen

Mesner Ralf Lelewel zündet in der der Erlöserkirche in Offenhausen eine Kerze an. Er arbeitet dort seit 40 Jahren im Nebenamt.

Plus Schon als 15-Jähriger übernahm Ralf Lelewel das Amt des Mesners in der Erlöserkirche in dem Neu-Ulmer Stadtteil. Warum ihn diese Aufgabe bis heute erfüllt.

Von Inge Pflüger

Seit 1982 ist Ralf Lelewel als nebenamtlicher Mesner für die evangelisch-lutherische Erlöserkirche in Offenhausen mit Leib und Seele aktiv. Am Sonntag, 3. April, 10 Uhr, findet speziell in seinem Gotteshaus in Offenhausen ihm zu Ehren ein Jubiläumsgottesdienst statt. Rückblick auf 40 Jahre Mesnerarbeit.

