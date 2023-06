Neu-Ulm

Gesperrter Donausteg: SV Offenhausen sagt Sommerfest am Schwörmontag ab

Plus Gibt es am Schwörwochenende nun eine Fußgängerverbindung zwischen der Friedrichsau und Offenhausen oder nicht? Der SVO zieht wegen der Unsicherheit die Reißleine.

Von Ronald Hinzpeter

Die Unsicherheit war dann doch zu groß: Der SV Offenhausen hat jetzt sein Sommerfest abgesagt, das eigentlich am Schwörwochenende stattfinden sollte. Schuld daran ist der baufällige und deshalb gesperrte Donausteg. Bisher steht noch nicht fest, ob er in absehbarer Zeit wieder freigegeben werden kann oder ob es vielleicht eine Ersatzbrücke gibt. Doch ohne diese Verbindung lohnt sich offenbar das Fest nicht recht. Er sei "elementar wichtig", schreibt der Verein in einer Facebook-Nachricht, die er am Sonntag kurz vor Mitternacht veröffentlicht hat. Zu den Gründen hat unsere Redaktion in Offenhausen nachgefragt.

Donausteg ist für das Fest des SV Offenhausen "elementar"

Bereits vergangene Woche hatte sich der Vorstand des Vereins getroffen und über die Absage entschieden. In der Nachricht des SVO heißt es wörtlich: "Nach den aktuellen Informationen der Stadt und dem aktuellen Kenntnisstand aus dem Rathaus, haben wir uns dazu entschieden, das diesjährige Sommerfest abzusagen. Der Grund hierfür ist die gesperrte Fußgängerbrücke, welche Ulm und Neu-Ulm verbindet." Die sei elementar wichtig und auch notwendig, um Gäste empfangen zu können. Der Verein hätte wegen der Kosten in Vorleistung gehen müssen, doch die seien einfach zu hoch gewesen, "um zu pokern". Das Fußballturnier finde allerdings wie geplant statt. Es solle aber eine Art Ersatz für das Fest geben, verspricht der Vorsitzende Chris Kölle, denn es sei geplant, die Jahreshauptversammlung und die Jahresfeier zusammenzulegen, um "unseren Mitgliedern einen dennoch tollen Jahresabschluss zu bieten". Kölle betont: "Wir bedauern diese Entscheidung sehr, sind uns aber sicher, die richtige Entscheidung im Interesse des Vereins getroffen zu haben."

