vor 47 Min.

Offenhausen soll wieder einen Supermarkt bekommen – und neue Wohnungen

Die Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen will die Grundstücke an der Ortsstraße 12 und 14 in Offenhausen neu bebauen. Die Visualisierung zeigt, wie sich die Gebäude einmal einfügen sollen.

Lokal Die Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen plant in der Ortsmitte einen Neubau mit Wohnungen und einem Nahversorger. Das ist der aktuelle Stand des Vorhabens.

Von Michael Ruddigkeit

Der Nah-und-Gut-Markt in der Augsburger Straße machte bereits vor zehn Jahren zu, der Mini-Markt in der Pfuhler Straße im Frühjahr dieses Jahres. Abgesehen vom Wochenmarkt beim Finkbeiner ist es um die Nahversorgung in Offenhausen schlecht bestellt. Viele Bürgerinnen und Bürger wünschen sich daher wieder einen Supermarkt in der Ortsmitte. Dieser Wunsch könnte nun Wirklichkeit werden – dank eines Bauvorhabens der Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen.

