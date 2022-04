Stadträte wollen "Wildwuchs" im Ortskern von Offenhausen verhindern

Plus Die CSU-Fraktion fordert einen Bebauungsplan für die Ortsstraße in Offenhausen. Der Stadtbaudirektor ist dagegen, blitzt aber mit seinem Vorschlag ab.

Im Neu-Ulmer Stadtteil Offenhausen soll der Charakter des Ortskerns erhalten bleiben. Das forderte die CSU-Fraktion und stellte deshalb den Antrag, für die Ortsstraße einen Bebauungsplan aufzustellen. Stadtbaudirektor Markus Krämer hielt das für keine gute Idee und schlug als Alternative einen Rahmenplan vor - allerdings erst mittelfristig. Die Mehrheit im Planungs- und Umweltausschuss hatte eine klare Meinung dazu.