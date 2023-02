Ohne Ticket im Bus: Mann schlägt Kontrolleure und flüchtet

In Neu-Ulm kommt es in einem Bus zu einem gewalttätigen Zwischenfall. Weil er kein Ticket vorweisen kann, schlägt ein Mann zwei Kontrolleure.

Ein Mann soll am Donnerstagmittag in Neu-Ulm zwei Fahrkartenkontrolleure in einem Linienbus geschlagen haben. Die beiden Kontrolleure hätten zwar Schmerzen gehabt, eine ärztliche Versorgung sei aber nicht notwendig gewesen, heißt es im Polizeibericht.

Der bislang unbekannte Mann habe in dem SWU-Bus keinen gültigen Fahrschein im Wert von 2,70 Euro vorweisen können. Daraufhin soll er die beiden Kontrolleure angegriffen haben. Einem habe er zwischen die Beine geschlagen, dem anderen gegen die Brust. Anschließend flüchtete er zu Fuß. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat nun die Ermittlungen wegen Körperverletzung sowie Leistungserschleichung aufgenommen. (AZ)