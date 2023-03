Opti Wohnwelt schließt schon am Samstag: Jetzt droht die Schlammschlacht

Plus Die Tage des Ankermieters im Neu-Ulmer Fachmarktzentrum sind gezählt. Der Zoff um Millionen geht vor Gericht weiter, der Frust bei anderen Mietern ist groß.

Auf den meisten der sich auf fünf Stockwerke streckenden Flächen der "Welt des Wohnens" herrscht gähnende Leere. Auf den 40.000 Quadratmetern Verkaufsfläche von Opti-Wohnwelt ist am Samstag, 18. März, der letzte Verkaufstag, wie vor Ort zu erfahren ist.