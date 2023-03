Opti ist raus, die Klage eingereicht: So geht's im Ex-Möbel-Mahler weiter

Plus Wenige Tage nach dem Aus für das Möbelhaus Opti in Neu-Ulm wird weiter ausgeräumt. Das Landgericht Memmingen entscheidet, wie es weitergeht.

In der Warenannahme bei der Opti-Wohnwelt herrscht dieser Tage Hochbetrieb. Nur kommen keine Möbel an, sie werden durch Ladeluken an der Vorwerkstraße heraufgereicht und in Laster verladen, die die guten Stücke in andere Möbelhäuser der Kette bringt.

Auf Nachfrage bestätigt das Landgericht Memmingen den Eingang einer Feststellungsklage. Zwischen dem Vermieter der zur österreichischen Hallmann-Holding gehörenden Firma "Shopping Center Neu-Ulm GmbH & Co. KG" und Opti Wohnwelt besteht aus Sicht des Klägers bis 31. März 2029 ein aufrechtes Mietverhältnis. Da der Mieter an seinen überraschenden, frühzeitigen Auszugsplänen festhielt, brachte der Vermieter eine Feststellungsklage bei Gericht gegen Opti Wohnwelt ein.

Die 40.000 Quadratmeter der Opti-Wohnwelt stehen jetzt leer. In den oberen Stockwerken ist kaum noch etwas los, Ende der Woche schließt auch das Restaurant Münsterblick. Foto: Oliver Helmstädter

Die Frist zur schriftlichen Klageerwiderung läuft nach Aussage eines Sprechers des Gerichts am 14. April ab. Das heißt: Der Beklagte, die Opti-Wohnwelt hat bis zu diesem Datum Zeit, eine Stellungnahme bei Gericht einzureichen. Dann wird der zuständige Richter eine Hauptverhandlung ansetzen.

Wie die Hallmann-Holding auf Nachfrage sagte, beläuft es sich beim Streitwert - den Mieteinnahmen bis 31. März 2029 - um einen zweistelligen Millionenbetrag. Dass Opti eine Rolle rückwärts macht und wieder einzieht, glauben wohl auch die größten Optimisten um den Wiener Immobilientycoon Klemens Hallmann nicht.

"Wir bleiben" plakatieren trotzig die beiden verbliebenen Hauptmieter im Ex-Opti-Gebäude, Home24 und der Radladen BOC. Hier in den leicht zugänglichen Verkaufsflächen im Erdgeschoss ist eine gewisse Kundenfrequenz noch erkennbar. In den oberen Stockwerken sind allerdings nur noch zwei Küchenstudios und ein Bettenanbieter zu finden: gähnende Leere. "Wir wollen nur noch raus", sagte Andre Jungkind, der Geschäftsführer des Marquardt-Küchenstudios, noch vor dem Opti-Auszug gegenüber unserer Redaktion.

Das Problem: Bis ein Urteil ergeht, dauert es Monate. Das sind Monate, in denen das von Hallmann angekündigte "Rebranding" der „Welt des Wohnens“ brach liegen könnte. Die geplante Wiederbelegung des Konzepts wurde aus Sicht von Hallmann durch Opti Wohnwelt blockiert.

Die Attraktivität des Centers soll gestärkt werden

Ziel von "umfassenden Marketing- und Rebranding-Maßnahmen" sei es, die Attraktivität des Centers zu stärken sowie die Einführung eines modernen, ansprechenden und auf die Kundinnen und Kunden abgestimmten Online-Auftritts umzusetzen. Der frühere Online-Auftritt unter welt-des-wohnens.com läuft ins Leere. Andre Jungkind ist nicht der einzige Mieter, der bislang vergeblich auf eine Wiederbelebung wartet.