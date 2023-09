Opti-Wohnwelt in Neu-Ulm: Showdown um 20 Millionen Euro vor Gericht

Plus Nachdem dem Abschied des Möbelriesen Opti, kam es zur Klage. Nun stehen sich der Möbelhaus-Chef Michael Föst und der österreichische Milliardär Hallmann vor Gericht gegenüber.

Landgericht Zimmer 36 beherbergt am Donnerstagnachmittag Wirtschaftsprominenz: Der österreichische Milliardär Klemens Hallmannn ist persönlich aus Wien nach Memmingen gereist. Und auch Opti-Wohnwelt Geschäftsführer Michael Föst will den Kampf um Millionen nicht nur seinen Anwälten überlassen.

Es treffen Welten aufeinander. Auch optisch. Hallmann kennt die großen Bühnen, ist Filmproduzent und mit dem deutschen Model Barbara Meier verheiratet, und kommt wie aus dem Ei gepellt daher – im blauen Maßanzug, Budapester an den Füßen. Ganz anders Opti-Geschäftführer Michael Föst: Ohne Krawatte, das blau-weiß gestreifte Hemd unter seinem zu weiten Sakko ist weit aufgeknöpft. Dazu trägt er Trekking-Sandalen mit Socken.