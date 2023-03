Osterbrunnen in Burlafingen zieht bewundernde Blicke auf sich

Rund 500 Arbeitsstunden haben Mitglieder des Trachtenvereins in die Gestaltung des Osterbrunnens investiert. Nun ist das Werk in Burlafingen zu bewundern.

Etliche hundert Frauen, Männer und Kinder, nicht nur aus Burlafingen, staunten und lobten: Der Osterbrunnen auf dem Burlafinger Dorfplatz machte so manchen Besucher und so manche Besucherin beim Osterbrunnenfest am Sonntagnachmittag sprachlos. Damit das gelungene Werk auch gebührend gefeiert werden konnte, haben Mitglieder der historischen Trachtengruppe als Veranstalter einen enormen Aufwand betrieben.

Von Jahr zu Jahr kommen in Burlafingen mehr Besucherinnen und Besucher

Die Mannschaft – etwa 18 Männer und Frauen der Trachtengruppe – investierte dem Vorsitzenden Horst Müller zufolge insgesamt rund 500 Stunden, bis das Prachtstück an Ort und Stelle stand, samt dem von Renate Müller neu kreierten Osterbaum neben dem Brunnen. Nun bleibt das Ensemble bis eine Woche nach dem Weißen Sonntag (der ist am 16. April) stehen. Seit 13 Jahren pflegen die Burlafinger dieses Brauchtum, und es habe sich herausgestellt, dass von Jahr zu Jahr mehr Besucher den Brunnen – fast sieben Meter hoch – bewundern, freute sich Horst Müller.