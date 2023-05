Neu-Ulm

13:42 Uhr

Pächterwechsel bei den Stephans-Stuben: Das hat der neue Chef vor

Das Restaurant Stephans Stuben in Neu-Ulm hat aktuell geschlossen. Doch Anfang August schon will der neue Inhaber eröffnen - "mit neuem Glanz".

Plus Nach 28 Jahren verlässt die Inhaberfamilie Pfnür die Stephans-Stuben, die Top-Adresse für Feinschmecker in Neu-Ulm. Der Nachfolger erfüllt sich mit dem Restaurant einen "Herzenswunsch".

Von Michael Kroha

Die Stephans-Stuben galten jahrelang als DIE Anlaufstelle für ausgezeichnete Küche in Neu-Ulm. Der Restaurantführer aus dem KSM-Verlag kürte es erst für dieses Jahr wieder zum besten Lokal im Landkreis. Doch nach 28 Jahren ist die Gaststätte in der Bahnhofstraße 65 aktuell geschlossen. Allerdings nicht für immer. Ein Nachfolger steht bereits in den Startlöchern. Und dessen Vita verspricht weiteren exzellenten Gaumen-Genuss.





