Pärchen gibt sich in Neu-Ulmer Hotel harte Drogen

Nicht mehr ansprechbar waren zwei Hotelgäste in einem Hotel in Neu-Ulm

Am Sonntagmittag teilte ein Angestellter eines Hotels zwei nicht ansprechbare Personen in einem Hotelzimmer mit. Offenbar hatte sich ein Pärchen in diesem Zimmer eingemietet um Drogen zu nehmen.

Das Personal traf beide zur Mittagszeit noch schlafend an. Da sie die beiden nicht wecken konnten, wurde die Polizei verständigt. Die eingesetzten Polizeibeamten trafen auf das Pärchen und es gelang ihnen schlussendlich, beide zu wecken. Im gesamten Hotelzimmer fanden sie jedoch auch Utensilien auf, die zum Konsum von harten Drogen verwendet wurden.

Gegen die Frau in Neu-Ulm lag ein Haftbefehl vor

Beide Personen standen unter erheblicher Betäubungsmittelbeeinflussung. Im weiteren Verlauf fanden die Beamten bei der 28-Jährigen auch noch Reste der Betäubungsmittel. Die Folge: ein Strafverfahren. Weiter stellten die Beamten fest, dass gegen die Frau ein offener Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Ravensburg bestand. Offenbar hatte sie eine Freiheitsstrafe von zwei Monaten nicht angetreten, welche sie noch zu verbüßen hat.

Auf Grund dessen brachten die Beamten sie nach ärztlicher Prüfung der Haftfähigkeit in eine Justizvollzugsanstalt. Ihren 41-jährigen Begleiter entließen die Beamten nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder. (AZ)