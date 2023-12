Pakete aus Studentenheim in Neu-Ulm gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Waren es gar Weihnachtsgeschenke? In einem Studentenheim in Neu-Ulm zwei Pakete gestohlen worden, die kurz zuvor vor den Wohnungstüren abgestellt wurden.

Zwei Pakete sind am Montagabend in einem Studentenheim in Neu-Ulm gestohen worden. Ein bislang unbekannter Täter betrat nach Polizeiangaben das Gebäude und entwendete dort zwei Pakete, die zuvor vor den Wohnungstüren abgestellt wurden. Insgesamt entstand ein Entwendungsschaden in Höhe eines niedrigen dreistelligen Betrages. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)