Pannen-Lkw verliert auf der A7 bei Neu-Ulm große Mengen Diesel

Ein Fahrer entdeckt auf der Autobahn bei Neu-Ulm eine mehrere Hundert Meter lange Diesel-Spur. Der Verursacher kann sich nicht erklären, was passiert ist.

Auslaufender Dieselkraftstoff hat am Freitagnachmittag auf der A7 bei Neu-Ulm einen Feuerwehreinsatz verursacht. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer hatte die Polizei informiert, weil er einen ausländischen Pannen-Lkw auf der Autobahn in Fahrtrichtung Würzburg entdeckt hatte. Es stellte sich heraus, dass eine größere Menge Diesel aus dem Tank austrat und sich über mehrere Hundert Meter auf der Fahrbahn und dem Parkplatz Buchwald-Ost verteilte, so die Polizei. Im Tank des Lastwagens stellte die Polizei ein großes Leck fest, dessen Ursache sich der 36-jährige Fahrer nicht erklären konnte.

Die Feuerwehr Weißenhorn, das THW Günzburg und die Autobahnmeisterei Vöhringen rückten mit etwa 25 Mann aus. Die Gefahrenstelle wurde abgesichert, der Verkehr um die betroffenen Flächen geleitet und die Fahrbahn gereinigt. Der Diesel konnte frühzeitig abgebunden werden, sodass das Erdreich nicht verunreinigt wurde, berichtet die Polizei. (AZ)