Papiercontainer und Kletterturm brennen: Polizei sucht Brandstifter

Zwei ungewöhnliche Brände beschäftigten die Neu-Ulmer Feuerwehr und Polizei am Samstag. Die Ermittler hoffen auf Zeugenhinweise.

Zu gleich zwei Sachbeschädigungen durch Brandstiftung ist es am Samstag in Neu-Ulm gekommen. Laut Polizei wurde gegen 16 Uhr zunächst ein brennender Altpapiercontainer in der Steubenstraße gemeldet. Die Feuerwehr Neu-Ulm löschte das Feuer. Eine Gefährdung für Personen oder angrenzende Gebäude bestand nicht, so die Polizei. Am Container entstand aber ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

In der Nacht brannte ein Kletterturm auf einem Spielplatz

Um 23 Uhr wurde ein weiterer Brand in der unmittelbaren Nähe zum ersten Tatort mitgeteilt. Hier wurde der Dienststelle mitgeteilt, dass ein Kletterturm auf einem Spielplatz in der Bradleystraße im Vollbrand steht. Auch dieses Feuer löschten Kräfte der Neu-Ulmer Feuerwehr. Der Sachschden beim zweiten Brand: 5.000 Euro. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief ergebnislos. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm bittet nun Zeugen, die etwas zur Klärung der beiden Fälle beitragen können, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)