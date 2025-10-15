Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
  • Service
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten

Neu-Ulm: Parfüm-Diebe sprühen Pfefferspray und flüchten: Drogerie-Mitarbeiterin wird verletzt

Neu-Ulm

Parfüm-Diebe sprühen Pfefferspray und flüchten: Drogerie-Mitarbeiterin wird verletzt

Nach dem Vorfall in einem Drogeriemarkt in Neu-Ulm hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen.
    • |
    • |
    • |
    Vermutlich mit Pfefferspray haben bislang unbekannte Diebe eine Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes in Neu-Ulm besprüht und leicht verletzt.
    Vermutlich mit Pfefferspray haben bislang unbekannte Diebe eine Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes in Neu-Ulm besprüht und leicht verletzt. Foto: Bernd Weißbrod, dpa (Symbolbild)

    Zwei bislang unbekannte Täter haben am Dienstagabend in einem Drogeriemarkt in der Augsburger Straße in Neu-Ulm mehrere Parfüms gestohlen. Eine Mitarbeiterin wurde darauf aufmerksam und nahm die Verfolgung auf. Auf ihrer Flucht sprühte einer der Täter der Frau vermutlich Pfefferspray entgegen. Sie wurde leicht verletzt. Beide Täter konnten fliehen. Auch eine Fahndung der Polizei verlief negativ. Die Mitarbeiterin wurde vor Ort durch einen Rettungsdienst medizinisch versorgt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden