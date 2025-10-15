Parfüm-Diebe sprühen Pfefferspray und flüchten: Drogerie-Mitarbeiterin wird verletzt

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Dienstagabend in einem Drogeriemarkt in der Augsburger Straße in Neu-Ulm mehrere Parfüms gestohlen. Eine Mitarbeiterin wurde darauf aufmerksam und nahm die Verfolgung auf. Auf ihrer Flucht sprühte einer der Täter der Frau vermutlich Pfefferspray entgegen. Sie wurde leicht verletzt. Beide Täter konnten fliehen. Auch eine Fahndung der Polizei verlief negativ. Die Mitarbeiterin wurde vor Ort durch einen Rettungsdienst medizinisch versorgt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)

